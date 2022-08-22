Fikri Toros tebrik mesajı yayımladı

Türkiye’da katıldığı yarışmada birinci gelen milli yüzücümüz Doğukan Ulaç’ı CTP Girne milletvekili Fikri Toros sosyal medyadan tebrik etti.

Toros paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından organize edilen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın 34'üncüsünde, genel klasman erkekler kategorisinde birinciliği 48 dakika 13 saniye süreyle Kıbrıslı Türk Doğukan Ulaç elde etmiştir.

Bu üstün başarısıyla bizleri sevindiren ve gururlandıran Doğukan Ulaç’ı yürekten tebrik eder, uluslararası toplumla bütünleşeceğimiz geleceğe dair umutlarımızı güçlendiren tüm sporcularımıza başarılar dilerim…

Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2022, 12:18