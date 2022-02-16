Fed tutanaklarında 50 baz puan faiz artışı için sinyaller aranacak

Yatırımcılar bu akşam açıklanacak Fed toplantı tutanaklarında Mart ayında faiz artışı ve 8.9 trilyon dolarlık rekor bilançonun daraltılması konusunda ipuçları arayacak.

Piyasalar Fed'in Ocak ayı toplantı tutanaklarına odaklandı.

Fed Başkanı Jerome Powell Ocak ayı toplantısında bankanın 2018'den beri ilk kez faiz artıracağı mesajını vermişti. Yetkililer de bilanço normalleşmesine ilişkin genel prensipleri paylaşmıştı.

ABD'li yetkililer, 40 yılın en yüksek seviyesindeki enflasyonla mücadele ediyor. Fed'in fiyat artışlarını kontrol altına almak için daha agresif adımlar atacağına dair beklentiler mevcut. Bazı uzmanlar Fed'den 50 baz puanlık faiz artışı bekliyor. Bu miktarda bir artış, 2000 yılından beri bir ilk olacak.

Citigroup ekonomisti Andrew Hollenhorst "Eğer 50 baz puanlık artış müzakere edilmişse tutanaklarda bu konuda imalı bir mesaj görebiliriz. Bu nedenle tutanaklar şahin tonda olabilir ve Mart'ta 50 baz puan artış ihtimali canlı kalır." diye konuştu.

Bloomberg Economics ekonomistleri Anna Wong, Yelena Shulyatyeva, Andrew Husby ve Eliza Winger "FOMC Komitesi'nin Mart'ta 50 baz puan artış için iştahlı olup olmadığı Fed üyelerinin enflasyon görünümü konusundaki değerlendirmesine bağlı. Ocak ayı tutanakları bu konuda ipuçları verecek" değerlendirmesini yaptı.

ENFLASYONİST BASKILAR ARTTI, FAİZ ARTIŞ BEKLENTİSİ GÜÇLENDİ

Geçen ayki toplantıdan beri enflasyonist baskılar da arttı. Enflasyon Ocak ayında yüzde 7.5'e yükseldi. Politika yapıcılar Mart toplantısı öncesi son enflasyon ve istihdam raporlarını da görecek.

Jefferies Ekonomisti Aneta Markowska enflasyonun Fed'in bir numaralı endişesi ve birinci önceliği olduğunu belirterek "Herkes Fed'in geride kaldığını biliyor. Soru, uygun politika duruşuna ne zaman geçecekleri." diye konuştu.

Piyasalarda yıl sonuna kadar 6 veya 7 faiz artışı beklentisi hakim. FOMC Aralık ayında 3 kez 25'er baz puanlık faiz artışı öngördü. Powell da 50 baz puanlık artış ihtimalini dışlamadı.

Londra merkezli yatırım firması TwentyFour Asset Management ortağı Mark Holman "Fed'in bilançosunu daraltmasına dair detayları da duymamız gerekiyor." dedi. Fed Ocak bildirisinde bilanço daraltmasının faiz artışının ardından başlayacağını belirtmişti.