Falyalı cinayeti ile ilgili Ercan'da tutuklama

İşadamı Halil Falyalı ve şoförünün öldürülmesi olayıyla ilgisi olduğu düşünülen iki kişi bugün öğleden sonra Ercan Havaalanı’ndan Türkiye’ye gitmeye çalışırken tutuklandı.

Falyalı cinayetiyle ilgili çok sıkı tedbirler alan polis, her ihtimali göz önünde tutarak, adeta kuş uçturmuyor. Türkiye polisi ile kurulan istişare sonucu İstanbul’da 3 kişinin tutuklanmasının ardından bugün de Ercan’da şüpheli iki kişi tespit edildi.

Bu sabah Türkiye’den ülkemize gelen iki kişi, öğleden sonra geri dönmeye çalışırken Ercan’da tutuklandı. İki kişinin, Falyalı’nın çalışanlarından birisinin akrabası olduğu iddia edildi.

Polisin bu akşamki sorgusu ışığında, gerek görülürse iki şüphelinin, yarın mahkemeye çıkarılabileceği belirtildi.