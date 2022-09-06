Faiz Sucuoğlu'ndan istifa açıklaması

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun “parti başkanlığından istifa edeceği” iddia edildi.

YENİDÜZEN’in ulaştığı Faiz Sucuoğlu “İstifa etme kararı aldığınız konuşuluyor, doğru mu?” sorusunu yanıtsız bıraktı, “açıklama yapmak istemediğini” kaydetti.

“Bir süre daha beklemedeyim” demekle yetinen Sucuoğlu'nun parti başkanlığıyla ilgili tavrına ilişkin önümüzdeki günlerde açıklama yapması bekleniyor.

UBP kurultayında en az oyu alan Milletvekili Ünal Üstel'e kurdurtulan şimdiki hükümetten önce görevde olan UBP-DP-YDP Hükümeti’nin Başbakanlığını sürdüren Faiz Sucuoğlu 59 gün kabineyi yönetmişti. Sucuoğlu yaşanan krizlerin ardından sadece “UBP Genel Başkanı” olarak görevde kalmaya zorlanırken Ünal Üstel başkanlığında yeni bir hükümete de onay vermişti.

Son kurultayda UBP Genel Başkanı seçilen Sucuoğlu şimdilerde mecliste “milletvekili” olarak görev yapıyor.

Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2022, 12:29