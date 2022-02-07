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Faiz Sucuoğlu, UBP-DP Hükümetinin istifasını sundu

Faiz Sucuoğlu, UBP-DP Hükümetinin istifasını sundu
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UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, 5 Kasım 2021’de kurulan UBP-DP Hükümeti’nin istifasını Cumhurbaşkanı Tatar’a sundu; "Cumhurbaşkanı görevi yarın bize verecek" dedi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a istifanın sunulmasının ardından basına kısa bir açıklama yapan UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, yeni hükümet kurulana kadar eski hükümetin görevine devam edeceğini de belirtti.

“NEZAKET DEĞİL, HÜKÜMET ZİYARETİ”

Farklı alternatifleri değerlendireceklerini ve ‘nezaket ziyareti değil, Hükümet ziyareti’ yapacaklarını ifade eden Sucuoğlu, yarın görevi almalarının ardından Çarşamba itibarıyla arayışlara başlayacaklarını belirtti.

‘Belli noktalara geldik’ diyen Sucuoğlu, ‘istikrarlı hükümet’ vurgusu yaptı.

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