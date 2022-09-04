Faiz Sucuoğlu ailesiyle birlikte trafik kazası geçirdi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Esentepe yolunda ailesiyle birlikte bir trafik kazası geçirdi.

Kıbrıs Postası’na konuşan Faiz Sucuoğlu, karşıdan gelen aracın önce öndeki araca, daha sonra ise karşı şeritten ilerleyen kendi araçlarına çarptığını söyledi.

Kendisinin ve ailesinin durumunun iyi olduğunu, herhangi bir yaralanmanın söz konusunu olmadığını ifade eden Sucuoğlu, olay yerinden kaçan aracın polis tarafından belirlendiğini açıkladı.

Öte yandan çarpıştıkları aracın, olay yerinden kaçan ancak polis tarafından yakalanan kiralık bir başka araca çarpmamak adına direksiyonu kırdığını ve kazanın gerçekleştiğini ifade etti.