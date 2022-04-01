Eylem olaysız son buldu!

Birçok sendikanın zamlara karşı düzenlediği Toplumsal Yok Oluş ve Yoksullaşmaya Hayır eylemi olaysız son buldu.

Kamuda ve özel sektörde örgütlü bazı sendikalar yapılan zamları protesto amacıyla bugün genel grev ve eylem gerçekleştirdi...

Eylemciler sabah saatlerinde toplanma yerlerinde toplanıp, pankartlar ve sloganlar eşliğinde Başbakanlık önüne yürüdü.

Eyleme sendikalar yanı sıra bir çok vatandaş katıldı.

Ev hanımından, esnafına, işçisinden emekçisine binlerce kişi Başbakanlık önünde 'zamlara hayır' demek için bir araya geldi.

Eylem süresince kalabalık artarak devam etti.

Şarkılar söylenerek başlayan eylem, daha sonra sendika başkanlarının konuşmalarıyla devam etti.

Konuşmaların ardından tekrardan şarkılar söylendi, hep bir ağızdan sloganlar atıldı.

Eylem daha sonra olaysız bir şekilde son buldu.