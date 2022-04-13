Evliliğinizin bittiğini nasıl anlarsınız?

Eşiniz özensiz ve sıradan tavırlar mı sergiliyor? Hiç çekinmeden size ağzına geleni söylüyor ve sürekli suçluyor mu? Artık gelecek planlarında adınız bile geçmiyor mu? O zaman evliliğinizde alarm zilleri çalıyor demektir…

Eşiniz özensiz ve sıradan tavırlar mı sergiliyor? Hiç çekinmeden size ağzına geleni söylüyor ve sürekli suçluyor mu? Artık gelecek planlarında adınız bile geçmiyor mu? O zaman evliliğinizde alarm zilleri çalıyor demektir…

Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) Genel Başkanı Psikoterapist Cem Keçe, çeşitli nedenlerle evlilik terapisine gelen çiftlerin çoğunda tükenmiş sevgiden kaynaklı sorunlarının artış gösterdiğine dikkat çekti. Bitme noktasına gelmiş evliliklerde ekonomik sıkıntıların başı çektiğini ifade eden Keçe, sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla çiftlerin birbirlerine olan ilgilerinde azalma veya farklı insanlara ilginin kayması gibi etkenlerin de arttığını söyledi. Keçe bu konuda çiftlere önemli tavsiyelerde bulundu…

Sosyal doyumsuzluk

Evliliği, yarım ve yalnız olan bireyin kayıp olan diğer yarısını bulmak ve tamamlamak olarak tanımlayan Keçe, “Evlilik ‘ben'i koruyarak ‘sen' ile ‘biz' olma sanatıdır” diyor. Geçmişte çiftlerin evliliklerini yaşatmak için daha fazla çaba harcadığını belirten Keçe sözlerini şöyle sürdürüyor: Yakın çevresi, eş, dost, akraba ve iş hayatından ibaret olan bireyin yeni insanlarla tanışması ya da ulaşması zor bir süreçti. Bugün ise bırakın yan komşunuzu, dünyanın öbür ucunda hayatınızda hiç görmediğiniz biriyle sosyal medya üzerinden tanışabiliyorsunuz. Farklı hayatları, yaşamları, alışkanlıkları görüyor, sanal da olsa iletişim kurabiliyorsunuz. Bu da bir süre sonra doyumsuzluk getirebiliyor. Sosyal doyumsuzluğun kurbanı da ne yazık ki ilişkiler oluyor” dedi.



Bu belirtilere dikkat!

1- Eşiniz size olan sevgisini göstermekten vazgeçmiş, size sıradan bir insanmışsınız gibi davranıyorsa, hoşlandığınız ve önem verdiğiniz olguları umursamıyor ve artık hiçbir sevgi sözcüğünü ağzına almıyorsa,

2- Eşiniz artık işinden, arkadaşlarından, sosyal olaylardan, hobilerinden başka hiçbir şeyi düşünmez hale geldiyse ve size adeta ‘Artık benim ilgi alanım sen değilsin' der gibi, sanki siz hiç hayatının bir parçası değilmişsiniz, yokmuşsunuz gibi davranıyorsa,

3- Ev içinde bir araya geldiğinizde mecbur kalmadıkça sizinle konuşmuyorsa ve neredeyse iletişiminiz durma noktasına gelmişse; hayatındaki önemli bir gelişmeyi sizinle paylaşmıyor ya da detaysız, üstünkörü anlatıp geçiştiriyorsa,

4- Başınıza gelen herhangi bir olayda sebebi ne olursa olsun her defasında sizi haksız buluyor ve hatanın sizde olduğunu söyleyip duruyorsa,

5- Her zaman sizden değil karşı taraftan yana ise ve artık hiçbir konuda desteğini görmeyeceğinize dair sizde bir kanı oluşturmuşsa,

6- Tatil günlerinde ve boş vakitlerde eşinizle neredeyse hiç birlikte zaman geçiremiyorsanız, sürekli sizsiz planlar yapıp başkalarıyla daha sık bir araya geliyorsa; bulunduğu ortamda sizin olmamanız için bahaneler öne sürüp duruyorsa; bir şekilde sizinle birlikteyken elinden telefonunu, kucağından laptop'unu düşürmüyor ve abartılı sürelerde sosyal medyada vakit geçiriyorsa,

7- Geleceğe dair planlarında, isteklerinde ve düşüncelerinde sizin adınız bile geçmiyorsa; bu planları sizinle paylaşmıyor, görüşünüzü almıyor hatta sizden gizliyorsa,

8- Size karşı tavırlarında gözle görülür bir özensizlik, konuşmalarında nobran ve dalga geçen bir üslup sezinliyorsanız, size her anlamda saygısızca ve ölçüsüzce davranıyorsa,

9- Tüm bu olan biteni kendisine sorduğunuzda size tatmin edici bir açıklama gereği görmüyor ve geçiştirmeye çabalıyorsa,

10- Hoşlanmadığınız ve sevmediğiniz ne varsa yapmaktan hiç çekinmiyorsa ve tabiri caizse size ‘gıcık gitmek' için elinden geleni yaptığını hissediyorsanız, sizi incitmekten adeta zevk aldığını düşünmeye başladıysanız, bütün bu belirtiler ışığında eşiniz için evliliğin bittiğini ve size olan sevgisinin tükendiğini söyleyebiliriz.