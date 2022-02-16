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Euro Bölgesi sanayi üretiminde güçlü artış

Euro Bölgesi sanayi üretiminde güçlü artış
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Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi Aralık'ta düşüş beklenirken arttı. Sanayi üretimi böylece virüs kısıtlamalarına rağmen 2021'i güçlü bitirdi.

AB İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) verilerine göre 19 üyeli Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi Aralık'ta yıllık bazda yüzde 1.6 arttı.

Bloomberg anketine katılan analistlerin tahmini yüzde 0.5 düşüş olmasıydı. Yıllık bazda en büyük artış yüzde 2.7 ile dayanıklı mal üretiminde gerçekleşti.

Sanayi üretimi aylık bazda da yüzde 1.2 ile tahminlerin üzerinde arttı. Beklenti yüzde 0.3 artıştı.

Üretim önceki ay yıllık bazda yüzde 1.4 düşmüştü. AB'de ise sanayi üretimi aylık yüzde 0.7 arttı.

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2022, 16:17
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