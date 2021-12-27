Eski sevgilisini darp etti

Ev Açma, Soygun, Mülke Tecavüz ve Ciddi Darp meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M. Ö. teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Metin Cengiz, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı M.Ö’in, 'Geceleyin Ev Açma, Soygun, Mülke Tecavüz ve Ciddi Darp 'methaldar olduğunu belirtti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispatı vücutta bulunması, 12 bin 500 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2’şer kefilin 150’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.