Esentepe'de iş kazası!

Polisten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

12.09. 2022 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Esentepe’de bir şirkete ait inşaat şantiyesi içerisinde, döner merdivene ait boşlukta alçı işi yapmakta olan Mustafa SAPAN (E-50), çalıştığı esnada dengesini kaybederek 2.70 cm yükseklikten beton zemine düşerek ağır şekilde yaralanmıştır.

Olayda yaralanan Mustafa SAPAN, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, belinde kırık teşhisi ile beyin cerrahisi servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

