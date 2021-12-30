İçişleri Bakanı ve UBP Girne Milletvekili adayı Kutlu Evren, “Esas olan laf üretmek değil, yapılan işlerle topluma hizmet etmektir" dedi.

23 Ocak Seçimleri hakkında düşüncelerini paylaşan İçişleri Bakanı ve UBP Girne Milletvekili adayı Kutlu Evren, Ulusal Birlik Partisi’nin her zaman vatandaşın yanında olduğunu, zor dönemlerde her zaman devletine vatandaşına sahip çıktığını, güçlü kadroları, 20 bine yaklaşan üyesi ve örgütlü yapısı ile 46 yıldır halkın en fazla güvendiği, en büyük kitle partisi olduklarını ve halkın sorunlarının çözüm adresinin Ulusal Birlik Partisi olduğunu, bu gerçeğin de herkes tarafından bilindiğini söyledi.

“İstikrarsız hükümet modelleriyle ileriye gitmemiz mümkün değil"

Siyaset kurumunun saygınlığına yakışmayan tartışmaların, kavgaların, ülke gerçeklerinden uzak söylemlerin topluma hiçbir faydasının olmadığını ifade eden Kutlu Evren, “Zor bir dönemden geçiyoruz, vatandaş sorunlarının çözümünü bekler, laf değil, hizmet bekler. Bugünkü meclis aritmetiğinden kaynaklı, istikrarsız hükümet modelleriyle ileriye gitmemiz mümkün değildi. Kısır kavgalarla işlemez bir meclis yapısı yerine, güçlü, istikrarı yakalamış bir iktidarla, büyük emeklerle başlatılan projelerin tamamlanması, halkın sıkıntılarına cevap verecek düzenlemelerle, ekonomik çarkların yeniden dönmesini sağlayacak, halkımızın özlediği, güven duyacağı bir hükümet kurarak, bu sıkıtılı dönemi atlatacağımıza inancım tamdır. Ulusal Birlik Partisi memleket demektir, hizmet demektir” dedi.

“Esas olan laf üretmek değil, yapılan işlerle topluma hizmet etmektir"

Her zaman ekip çalışmasına inandığını ifade eden Kutlu Evren, “güçlü kadrolarımız, devlet deneyimimiz ile halkımızın sıkıntılarını aşacak adımları atmaya devam edeceğiz. Her zaman laf değil, yapılan işlerle topluma hizmet etmeyi merkeze alan bir anlayışla devletimize, insanımıza sahip çıktık. 23 Ocak’tan sonra da bu böyle olacaktır. Esas olan laf üretmek değil, yapılan işlerle topluma hizmet etmektir” dedi.

KKTC’nin dört bir köşesinde yaptıkları ziyaretlerde, her bölgede vatandaş, çok parçalı, 4 yılda 4 farklı hükümet ve kısır tartışmalarla zaman kaybetmek istemediğini, sorunlarının çözümü için istikrarlı bir hükümete ihtiyaç olduğunu söylemektedir diyen Kutlu Evren, “Görüyor ve inanıyoruz. Halkımız, 23 Ocak’ta Ulusal Birlik Partisi’ni Tek Başına İktidara taşımak yönünde güçlü ve kararlı bir iradeyi sandığa yansıtacaktır.

“Türkiye'nin Kıbrıs Türkü'nün yanında olması en büyük şansımızdır"

Gerek Covid-19 Pandemisi ile mücadelemizde, gerekse de ekonomik anlamda sıkıntı yaşadığımız dönemlerde her zaman Türkiye’nin yanımızda olduğunu, Kıbrıs Türkü’ne karşılıksız destek verdiğini belirten Kutlu Evren, “Küresel anlamda hem ekonomik, hem de sağlık alanında ciddi krizlerin yaşandığı, bir çok ülkenin aşı bulamadığı, kaynak sorunu yaşadığı bir dönemde, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti, geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türkü’ne destek olmaya devam etmektedir. Bunun kıymetini çok iyi bilmeliyiz. Devletimizin daha da güçlenmesi, vatandaşımızın refahının istenilen düzeye çekilmesi için cesur ve kararlı adımları atacak, güçlü bir hükümet kuracağız. Geçmişte de çok zor günlerden geçtik. Bugünleri de hep birlikte atlatacağız. Halkımız çok iyi bilmektedir ki, Türkiye’nin Kıbrıs Türkü’nün yanında olması en büyük şansımızdır” dedi.

Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2021, 17:03