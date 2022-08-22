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Erman Toroğlu 34 yaş küçük eşiyle ilk kez görüntülendi!

Ünlü futbol yorumcusu ve eski futbol hakemi Erman Toroğlu, geçtiğimiz aylarda kendisinden 34 yaş küçük avukat Ezgi Yavuz'la dünyaevine girdi. Evlenmesinin ardından görüntü vermeyen çift, ilk olarak Nişantaşı'ndaki bir kafede objektiflere yansıdı.

Erman Toroğlu 34 yaş küçük eşiyle ilk kez görüntülendi!
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Eski hakem Erman Toroğlu (73), geçtiğimiz aylarda dünya evine girdiği kendisinden 34 yaş küçük avukat eşi Ezgi Yavuz'la Nişantaşı'ndaki bir kafede objektiflere yansıdı.

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YAZLARINI BODRUM'DA GEÇİRİYOR

Yazları genellikle Bodrum'daki yazlığında geçiren Toroğlu, işleri gereği İstanbul'a geldiğini söylerken, ünlü tatil beldesindeki mekanların yüksek fiyatlar nedeniyle eleştirilmesini farklı bakış açısıyla değerlendirdi.

"ORTA SINIF BODRUM'DA BİTTİ"

"Beyaz yakalılar Bodrum'da yok oldu. Orta sınıf Bodrum'da bitti" diyen Erman Toroğlu, ünlü tatil beldesinde bu yaz bir lahmacun ayranın beş yüz liraya satılmasını da değerlendirdi.

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Bu paralara lahmacun yiyecek turistlerin olduğunu, onların Yunanistan yerine ülkemize para bırakmaları gerektiğini savunan ünlü spor yorumcusu şöyle konuştu: Bir yerde ayağımıza kurşun sıkıyoruz. Neden? Bir yerde diyoruz lahmacun beş yüz lira. Kardeşim Bodrum'da beş yüz liraya da lahmacun var 40-50 liraya da var.

"BEN O PARALARA YEMEM"

Lahmacuna beş yüz lira verecek olan adamın parasını ben Türkiye'de alayım, niye Yunanlı alsın Yunan adalarında. O turist öyle bir yere gidip onu istiyor. Ben o paralara yemem, gidip 50 liraya yiyorum. Gelen turistin parasını Yunanlı değil, biz alalım. Ben o parayı lahmacuna vermem, verene de mani olmayayım."
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"İMAJ DEĞİŞİKLİĞİMİN EVLİLİKLE İLGİSİ YOK"

Geçtiğimiz aylarda kendisinden 34 yaş küçük avukat Ezgi Yavuz'la evlenen Erman Toroğlu, imaj değişikliğinin evlilikle ilgilisi olmadığını ancak eşinin kendisini kimi zaman yönlendirdiğini ifade etti. Toroğlu mutlu olduklarını anlatırken, "Çocuk düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine araya geren Ezgi Yavuz "Bakalım kısmet, Allah bilir" yanıtın verdi.

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