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Erhürman: Ülkeyi Yöneten Zihniyet Halkı Uçurumun Eşiğine Getirdi

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkede uzun zamandır yönetsel sıkıntı yaşandığını ve bunun da yaşanan büyük sorunların katlanmasına neden olduğunu vurguladı. Erhürman, ülkeyi yöneten zihniyetin “halkı uçurumun eşiğine” kadar getirdiğine dikkati çekti. Erhürman ve beraberindeki CTP heyeti Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği ile Kıbrıs Türk Tabipler Odası’nı (KTTO) ziyaret ederek görüş alış- verişinde bulundu. Ziyaretlerde sağlık çalışanlarının son iki yıldır olağanüstü şartlarda çalıştığının altını çizen Erhürman, Covid-19 pandemisinin etkisiyle bir ekonomik krize girildiğini ancak, hükümetin bu sorunları çözebilecek irade göstermediğini, bunun da yönetsel krize yol açtığını anlattı. Erhürman, pandeminin 2020 yılının Mart ayında başladığını ve üzerinden neredeyse iki yılın geçtiğini hatırlatırken, buna rağmen hükümet edenlerin hala ders almamakta ısrar ettikleri üzerinde durdu.

Erhürman: Ülkeyi Yöneten Zihniyet Halkı Uçurumun Eşiğine Getirdi
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Erhürman, ülkeyi yöneten zihniyetin “halkı uçurumun eşiğine” kadar getirdiğine dikkati çekti. Erhürman ve beraberindeki CTP heyeti Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği ile Kıbrıs Türk Tabipler Odası’nı (KTTO) ziyaret ederek görüş alış- verişinde bulundu. Ziyaretlerde sağlık çalışanlarının son iki yıldır olağanüstü şartlarda çalıştığının altını çizen Erhürman, Covid-19 pandemisinin etkisiyle bir ekonomik krize girildiğini ancak, hükümetin bu sorunları çözebilecek irade göstermediğini, bunun da yönetsel krize yol açtığını anlattı. Erhürman, pandeminin 2020 yılının Mart ayında başladığını ve üzerinden neredeyse iki yılın geçtiğini hatırlatırken, buna rağmen hükümet edenlerin hala ders almamakta ısrar ettikleri üzerinde durdu.

“Halk uçurumun eşiğine getirildi"
CTP lideri Tufan Erhürman, ülkeyi yöneten zihniyetin “halkı uçurumun eşiğine” kadar getirdiğini dile getirirken, hükümettekilerin bir yıldır ülke sorunlarına odaklanmak yerine tek gündemlerinin kurultay olduğunu vurguladı. Bunun sonucunda da sorunların birikip bu noktalara geldiğine işaret eden Erhürman, hiçbir plan ve program olmadığı için “dalgalı denizde savrula savrula gidildiğini” söyledi. Tufan Erhürman, sağlıkta, eğitimde, nüfus politikası, vatandaşlık politikası ve ekonomi gibi alanları artık planlamaları gerektiğinin altını çizerek, “Biz kendi kendimize yetecek bir yapıyı kurmak zorundayız. 2018’de de döviz krizi yaşadık ama bizim o dönem yaptıklarımız bu dönem daha iyi anlaşılıyor” dedi.

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