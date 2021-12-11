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Erhürman önceliğini açıkladı!

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Erhürman önceliğini açıkladı!
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CTP Milletvekili aday seçiminde Gündem Kıbrıs ve Ses Kıbrıs ortak yayınında konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Bu dönemde Kıbrıs konusu değil, daha ağırlıklı olarak ekonomi gündemimizde olacak. Programlarımızı ona göre hazırladık. Mutfakta yangın var. Halkın cebinde yangın var. Öncelik bu yangını söndürmek olacak. Birçok adayımız zaten görüleceği gibi ekonomi üzerinde uzmandır. Parti içerisinde 12 komitede oluşturduk. Öncelikli gündemimiz yangın yeri olan ülkeyi yeniden normalize etmektir. Artık yollarda ve sokaklardayız” dedi.

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