Erhürman: Kim bilir kafalardan neler geçiyor!

Erhürman açıklamasında “Yasa Resmi Gazete'de yayımlansın da Anayasa Mahkemesi'ne götürelim diye bekliyoruz!” ifadelerini kullandı.

Erhürman’nın açıklamasının tamamı şöyle:

"Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin Yasa"nın Meclis'te oy çokluğuyla kabulünün üzerinden 10 gün geçti. Cumhurbaşkanlığı da büyük bir coşkuyla selamlamıştı "Yasa"yı. Fakat her nedense bugün oldu hala Resmi Gazete'de yayımlanmadı! Resmi Gazete'de yayımlansın da Anayasa Mahkemesi'ne götürelim diye bekliyoruz!

Kim bilir yine kafalardan neler geçiyor! Bu sürecin hangi aşaması doğru yürütüldü ki son aşaması da doğru yürütülsün?!