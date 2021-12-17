Erhürman: Güçlü Kadrolarımızla Geliyoruz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, 23 Ocak’ta gerçekleştirilecek erken genel seçimlerin, uçurumun kenarına kadar getirilmiş olan ülkeyi bu eşikten döndürme seçimi olduğunu ve CTP’nin bunu başaracağını söyledi. Cumhuriyetçi Türk Partisi 23 Ocak’ta yapılacak milletvekilliği erken genel seçimi için adaylık başvuruları bugün Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) yaptı. Milletvekili adayları ve partililerin katıldığı coşkulu bir yürüyüşle parti genel merkezinden hareket eden kortej, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne kadar yürüdü ve müracaatları YSK yetkililerine teslim etti. Yürüyüş esnasında CTP heyeti bölge halkı ve esnafı tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Özellikle krizden etkilenen esnaf, halkı uçuruma sürükleyenlerin 23 Ocak’ta gideceklerini vurguladı ve umudun CTP’de olduğunu kaydetti. Adaylık müracaatlarının teslim edilmesinin ardından CTP lideri Tufan Erhürman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın ile adaylık müracaatlarını YSK’ya verdikten sonra, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Güçlü bir kadro oluşturduklarını ve bu kadroyla iktidar yürüyüşünü başlattıklarını dile getiren Erhürman, ülkenin zor bir dönemden geçtiğini, bu seçimlerin uçurumun kenarına kadar getirilmiş olan Kıbrıs Türk halkını bu eşikten döndürme seçimi olduğunu belirtti. Erhürman, ülke genelinde ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “İnsanlarımız son derece sıkıntılı. Esnaf siftah yapmadan dükkân kapatıyor. Çalışanlar Güney Kıbrıs’ta veya Avrupa’da başka iş imkanlarını zorluyor. Sanayide, tarımda, hayvancılıkta işçi bulmakta bile zorluklar yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Pandemi var, TL’nin değer kaybı var ama hükümette olanların kendi üyelerinin de açıkladığı gibi kötü yönetim hatta yönetmeme davranışı var” dedi. Artık ülkenin gailesini çekmeyen ve siyasette “Ne yapacağım” değil, “Ne olacağım” davranışı sergileyenlerin gideceklerini, “Vardık, Varız, Var Olacağız” diyenlerin geleceğini vurgulayan Erhürman, bu seçimin Kıbrıs Türk halkının varoluş seçimi olduğunu ve halkın bu seçimden yüz akıyla çıkacağını kaydetti.