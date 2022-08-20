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Ergün Olgun: Görüşmelerde iki halkın günlük hayatlarının iyileştirilmesi ilgili çalışmalar ele alınıyor

Cumhurbaşkanı Tatar’ın Özel Temsilcisi Ergün Olgun, Rum müzakereci Menelaos Menelau ile her hafta çevrim içi olarak yapılan görüşmelerin, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temcilsici ve Misyon Şefi Colin Stewart’ın çağrısı ve katılımıyla yapıldığını ve bu görüşmelerde sadece teknik komitelerin iki halkın günlük hayatlarının iyileştirilmesi ilgili çalışmalarının ele alındığını açıkladı.

Ergün Olgun: Görüşmelerde iki halkın günlük hayatlarının iyileştirilmesi ilgili çalışmalar ele alınıyor
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Özel Temsilcisi Ergün Olgun, Rum basınına yansıyan "temislcilerin gelecek hafta görüşecekleri"yle ilgili habere ilişkin açıklamalarda bulundu. Olgun, çevrim içi yapılan görüşmelerde 12 tane teknik komite olduğunu anımsattı ve çevrim içi görüşmelerde bu komitelerin iki tarafın da günlük hayatını ilgilendiren veya etkileyen çalışmalarını ele aldıklarını söyledi.

"GÖRÜŞMELER MÜZAKERE SÜRECİ İLE İLGİLİ DEĞİL”

TAK’a konuşan Olgun, bahse konu haberde yer alan “efforts to kick-start talks” ifadesinin yanlış anlaşılabileceğini belirterek, bu görüşmelerin müzakere süreci ile ilgili olmadığını kaydetti.

Çevrim içi görüşmelerin her hafta yapıldığı bilgisini veren Olgun, sağlık, çevre, kültürel miras ve suç  gibi konularda çalışan 12 tane teknik komite olduğunu anımsattı ve çevrim içi görüşmelerde bu komitelerin iki tarafın da günlük hayatını ilgilendiren veya etkileyen çalışmalarını ele aldıklarını söyledi.

“RESMİ MÜZAKERELER, ORTAK ZEMİN OLUŞMADAN BAŞLAMASI MÜMKÜN DEĞİL”

Olgun, resmi müzakerelerin BM Genel Sekreteri'nin de ifade ettiği gibi gerekli ortak zemin oluşmadan başlamasının mümkün olmadığını da sözlerine ekledi.

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