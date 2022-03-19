Eren Büyükoğlu: Krizin faturası sürekli halkın önüne konuluyor

Hak-Sen Başkanı Eren Büyükoğlu, yaşanan ekonomik krizle ilgili “Sürekli krizin faturası halkın önüne konuluyor. Ultra zenginler ise servetlerine servet katıyor. Ultra zenginlerden bir defaya mahsus servet vergisi alınarak pek çok kalemde zamların önüne geçilebilir.” dedi.

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (Hak-Sen) Başkanı Eren Büyükoğlu, zamlarla ilgili Kıbrıs Postası’na konuştu.

“KRİZİN FATURASI SÜREKLİ HALKIN ÖNÜNE KONULUYOR”

Dünyada yaşanan krizin neticesinde zamların kaçınılmaz olduğunu ifade eden Büyükoğlu, hükümet olarak bunun önüne geçilip, halkın bu sıkıntılı süreci daha rahat atlatmasının sağlanabileceğini söyledi.

“ULTRA ZENGİNLERDEN BİR DEFAYA MAHSUS SERVET VERGİSİ ALINMALI”

Büyükoğlu, “Şöyle ki; sürekli krizin faturası halkın önüne konuluyor. Ultra zenginler ise servetlerine servet katıyor. Ultra zenginlerden bir defaya mahsus servet vergisi alınarak pek çok kalemde zamların önüne geçilebilir. Hatta yatırım dahi yapılabilir.” dedi.

Vergilerin önemine değinen Hak-Sen Başkanı Büyükoğlu, vergilerin düzgün toplanması halinde devletin ciddi gelir kaybından kurtulabileceğini söyledi.

Temel tüketim maddelerindeki KDV oranı 0'a çekilerek, halkın giderinin azaltılabileceğinin altını çizen Büyükoğlu, kamu sendikaları olarak ortak hareket etme kararı aldıklarını söyledi.

“TÜM EMEKÇİLER ETKİLENİYOR”

Sendikaların düzenlediği ortak basın toplantısına işaret eden Büyükoğlu, tüm sendikaların yaptıkları çağrıya ses vereceğini tahmin ettiğini kaydetti. Zamların kişi ayırt etmeksizin tüm emekçileri etkilediğine vurgu yapan Büyükoğlu, Başbakan Sucuoğlu’na ekonomik konular hakkında basına da yansıyan 9 maddelik talep listesi verdiklerini söyledi.

Büyükoğlu, 9 maddelik talep listelerine grev dahil her türlü meşru mücadeleyi yapacaklarını dile getirerek, “Önceliğimiz grev değil. Karşılıklı diyalogla sorunları çözmeye çalışacağız.” şeklinde konuştu.