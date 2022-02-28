Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi ve son gelişmeler ele alındı.

TC İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy görüşmesinde, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi ve son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya’nın saldırısında hayatını kaybeden Ukrayna vatandaşları için başsağlığı diledi, yaralananlara acil şifa temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha fazla can kaybının yaşanmamasını ve Ukrayna’nın daha fazla zarar görmemesini teminen bir an evvel ateşkes ilan edilmesi için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Zelenskiy’den Türkiye’ye teşekkür

Zelenskiy, Erdoğan ile görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Zelenskiy paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Arkadaşım Sayın Cumhurbaşkanı Erdogan’a ve Türk halkına güçlü destekleri için teşekkür ederim. Rusya savaş gemilerinin Karadeniz’e geçişinin yasaklanması ve Ukrayna için önemli askeri ve insani destek bugün son derece önemlidir. Ukrayna halkı bunu asla unutmayacak.”