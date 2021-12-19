Erdoğan: TÜSİAD ve yavrularına sesleniyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda “2021 İlim Yayma Ödülleri” töreninde konuştu.

Konuşmasında ekonomideki son gelişmelere ilişkin mesajlar veren Cumhurbaşkanı, cuma günü açıklama yapan TÜSAİD'a da sert ifadelerle yüklendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Türkiye'nin son 19 yılı, Cumhuriyet tarihinin de ötesine geçen kadim bir mücadelede yeni bir safhaya geçişin sembolüdür

Neymiş efendim, faizleri düşürüyormuşuz? Benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak Naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Hüküm bu.

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin faiz rakamlarıyla, enflasyon rakalamları arasındaki fark on katı bulmuşken bizim yaptığımız sınırlı faiz indirimleri bu tablonun gerekçesi olamaz.

Aslında son 8 yıldır yaşadığımız her hadisenin bir tarafında ekonomi hep vardı.

Son 19 yıldır attığımız her adımda önümüze çıkartılan engellerin arkasındaki saik neyse, bugünlerde yaşananların sebebi de aynıdır.

Diğer ülkeler hayata geçirdiğinde alkışlanan her adım, Türkiye teşebbüs ettiğinde akıl dışı bir saldırıyla karşılaşıyoruz.

TÜSİAD ve yavruları size sesleniyorum. Kalkıp da hükümete saldırmanın değişik yollarını, versiyonlarını aramayın, bizimle mücadele edemezsiniz.

Bu ülkeyi bir dolar karşılığında vatanlarını satanların ellerine de bırakmadık, bırakmayacağız.

Türk ekonomisi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da serbest piyasa ekonomisi kurallarına uygun şekilde yoluna devam edecektir.

George, Hans bunlar gelip de bizim Merkez Bankamızın döviz rezervini yükseltmeyecek. Biz yükselteceğiz, bundan hiç endişeniz olmasın.

Hatırlayın 6 sıfırı attığımız zaman karşı çıkanlar, 'Taksim Meydanı'nda anırırım' diyen köşe yazarları şimdi yine aynı şeyleri söylüyor."

Anırsalar da anırmasalar da elhamdülillah biz doğru yoldayız. Çünkü faiz zengini daha zengin fakiri daha fakir yapar hükmü bize öyle sıradan gelen bir hüküm değil."

Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2021, 22:18