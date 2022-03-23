Erdoğan: Tek çıkış yolu diplomasi

Hollanda Başbakanı Rutte ile ortak açıklama yapan TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizinde diplomasiyi tek çıkış yolu olarak gördüklerini söyledi.

Şartların zorluğunun farkında olduklarını dile getiren Erdoğan, “Diplomasiyi tek çıkış yolu olarak gören samimi girişimlerimizi bundan sonra da sürdüreceğiz.” ifadesini kullandı.

Türkiye’ye çabalarından dolayı teşekkür eden Rutte de “Türkiye bu ihtilafta kilit bir rol oynuyor” dedi.

Yarın gerçekleştirilecek olağanüstü NATO Zirvesini de sabırsızlıkla beklediklerini dile getiren Rutte, “Türkiye ittifak için çok büyük bir siyasi ve askeri öneme haizdir ve tabii ki bu ülke aynı zamanda Avrupa Birliği için de önemli bir ortaktır.” değerlendirmesinde bulundu.