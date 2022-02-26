Erdoğan: NATO kararlı adım atmalı, kınama cümbüşüne dönmemeli

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısıyla ilgili, “Sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli, NATO daha kararlı bir adım atmalıydı” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

“Kınama cümbüşüne dönmemeli, NATO daha kararlı adım atmalı”

Erdoğan’ın gündeminde Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği saldırı vardı.

Konuşmasından öne çıkanlar:

Her şeyden önce yapılmamış bir toplantıdan ne gibi mesajlar çıkacağını söylemek doğru olmaz. Saat 17.00’de toplantımızı yapacağız. Bu toplantıda liderlerin kanaatlerini göreceğiz. Bizim bugüne kadar NATO’nun tavrı ile alakalı tavrımız biliyorsunuz çok net ve açıktı. Sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli. Daha kararlı bir adım NATO’nun atması gerekirdi. Bu konu ile ilgili Genel Sekreter Stoltenberg ile yaptığımız görüşmeler var. NATO’nun tavrı konusunda belirlediğimiz tavrımızı onlara da iletmiştik. Bugünkü toplantıda da tüm liderlerin duruşunu görerek biz de kendilerine duruşumuzu açıklayacağız.

“Hava taşımacılığı güvenli değil, tahliyeler karadan yapılıyor”

(Ukrayna’daki Türklerin tahliyesi) Gerek Büyükelçiliğimiz, gerek Başkonsolosluklar her türlü adımı atmaya hazırlar. Hava taşımacılığı noktasında şu anda durum pek güvenli değil, onun için karadan güvenli bölgelerden taşıma işlemlerini yapıyorlar. Bu konuda da oradaki vatandaşlarımızın, öğrencilerimizin büyükelçilik ve başkonsolosluğa müracaat ederek iletişimi kurmaları konusunda da açıklamalarımızı yaptık.

” AB ve Batıcı zihniyetler kararlı bir duruş sergilemediler”

Şu anda AB ve bunun yanında Batıcı bütün zihniyetler maalesef ciddi kararlı bir duruş sergilemediler. Hepsi Ukrayna’ya bol bol nasihat çekiyorlar. Bu nasihatle bir yere varmak mümkün değil. Yoksa bol bol nasihat çekmek, bol bol kınamak, böyle bir Karagöz-Hacivat cümbüşüne bu işi döndürmemek gerekir. Bugüne kadar bol bol nasihat çeken Batı şu anda halen bu nasihatlerine devam ediyor. Temenni ederim ki bugünkü NATO Zirvesi daha kararlı bir duruş ortaya koymak suretiyle çünkü Avrupa Birliği üyesi ülkelerinin hemen hemen tamamına yakını biliyorsunuz NATO ülkesi. Ama hala bir duruş, bir kararlılık ortaya konmayınca bu tabii Zelenski’nin de ifadesiyle ‘Sadece bize nasihat veriyorlar, herhangi bir destek vermiyorlar.’ dediği gibi bir duruş ortaya koyuyor ki bu ne dostluğa ne dayanışmaya sığmaz