Erdoğan: Montrö Sözleşmesi’nin ülkemize verdiği yetkiyi kullanma kararındayız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Montrö Sözleşmesi’nin boğazlardaki gemi trafiği konusunda ülkemize verdiği yetkiyi, krizin tırmanmasının önüne geçecek şekilde kullanma kararındayız.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin “Bu süreçte barış ve istikrarın temini için çok yönlü diplomatik girişimlerimizi kesintisiz sürdürdük, sürdürüyoruz. Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırısını kabul edilemez görüyor, Ukrayna yönetiminin ve halkının verdiği mücadeleyi takdir ediyoruz” dedi.

Montrö Sözleşmesi’nin boğazlardaki gemi trafiği konusunda ülkemize verdiği yetkiyi, krizin tırmanmasının önüne geçecek şekilde kullanma kararında oldukkarını kaydeden Erdoğan,

bugüne kadar 5 bin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının Ukrayna topraklarından ayrılarak ülkelerine döndüğünü dile getirdi.

Erdoğan, taleplere göre tahliye işlemlerini sürdüreceklerini; Türkiye’nin, BM, NATO ve AB başta olmak üzere içinde yer aldığı kurumlar ve ittifaklar çerçevesindeki sorumluluklarını bugüne kadar harfiyen yerine getirdiğini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kendi milli çıkarlarımızdan elbette ödün vermeyeceğiz ama bölgesel ve küresel dengeleri de ihmal etmeyeceğiz. Ülkemizin son dönemdeki tüm sınamalar gibi Karadeniz’in kuzeyindeki krizi de selametle atlatacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.” diye konuştu.