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Ercan’da şimdi de elektrik sorunu!

Bir türlü hizmete giremeyen yeni Ercan Havaalanında şimdi de binanın elektriği konusunda anlaşmazlık yaşanıyor.

Ercan’da şimdi de elektrik sorunu!
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20 Temmuz’da hizmete açılacağı açıklanan ancak daha sonra bu tarihe yetişmeyen Ercan Havaalanı ile ilgili sıkıntılar bitmiyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kuzey Kıbrıs Web Tv’de katıldığı canlı yayında Ercan Havaalını konusunnda gelinen aşama değerlendirildi.

“Ercan’ın açılmasını bizden çok Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri istiyor. 29 Ekim’de ilk uçak inecek. Bina zaten tamamlandı, teknik aletlerin alınıp monte edilmesi işi kaldı” diyen Bakan Arıklı sözlerine şöyle devam etti:

“20 megawaat elektrik gelmeli Ercan’a. Burada firma ile hukuki bir anlaşmazlık var. Firma kendi alanı içerisine kablonun gelmesi gerektiğini söylüyor. Ama burada sıkıntı var. Bu iş mahkemeye gitmeden çözülmeli. Önce elektriği getirmeliyiz sonra anlaşırız diyorum.”

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