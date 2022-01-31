Ercan, Türkiye'nin iç hattıdır!

Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun, Ercan’da iç hat olarak bilinen meseleyi 6 yıl önce turizmciler olarak önerdiklerini belirterek “Verilendirmelerin düşürülmesi ve ucuzlatılması açısından iç hat sayılması değil, vergilendirme açısından iç hat uygulamasına geçilsin, dedik” ifadelerini kullandı.

“Ercan zaten Türkiye’nin iç hattıdır” diyen Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Orhan Tolun konu hakkında katıldığı tv programında şunları söyledi;

“6 sene önce iç hat uygulamasına geçilmesini biz önerdik. Ne dedik? Verilendirmelerin düşürülmesi ve ucuzlatılması açısından iç hat sayılması değil, vergilendirme açısından iç hat uygulamasına geçilsin, dedik. 82. vilayet diye bir şey yok... 6 yıl önce söylediğimiz bir şey... Ne zaman söyledi ama başbakan bunu? Seçime 3 gün kala… Ankara’da bir anlaşma yapıldı mı yoksa sözlü mü?

Bugüne kadar hükümetin söylediği sözlerin, mesela Yüksek Sağlık Kurulu konusunda turizm konusunda kaçı gerçekleşti? Hiç biri, ama abartmayayım yüzde doksanı gerçekleşmez... Başbakanın bu konuyu izah tarzı önemli idi. Yüksek vergiler var, biz bunları düşeceğiz deseydi kimse bir şey demezdi ki biz yine de bu konuda Başbakana hemen destek çıktık…”