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Ercan'da uçuşlar iptal!

Ercan'da uçuşlar iptal!
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Sayın yolcularımız, İstanbul’da yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle uçuş operasyonlarında iptaller ve gecikmeler yaşanmaktadır.
İptal edilen uçuşlar şunlardır.
TK965 ECN-İST 04.15
TK7793 ECN-SAW 06.45
PC1930 SAW-ECN 07.15
PC1931 ECN-SAW 07.45
TK960 İST-ECN  08.10 
TK 961 ECN-İST 09.00
TK7744 SAW-ECN 09.05
TK 7745 ECN-SAW 09.45
PC1952 DIY-ECN 09.25
PC1953 ECN-DIY 09.55
TK976 İST-ECN 11.30
TK977 ECN-İST 12.20
Uçuşlarınız hakkında detaylı bilgileri Ercan Havalimanı Danışma hattı olan 0392 600 5000 numaralı telefondan alabilirsiniz. Sağlıklı günler iyi uçuşlar dileriz.
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