"Engelsiz Olta ile Balık Avlama Şenliği" yapıldı

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği tarafından düzenlenen geleneksel 6. Engelsiz Balık Avı yarışması gerçekleştirildi.

Yarışma sonrasında dernekten şu açıklama yapıldı;

Geleneksel olarak her yıl gerçekleştirmiş olduğumuz ve bu yıl 6. sını düzenlediğimiz "Engelsiz Olta ile Balık Avlama Şenliği" Sevgili Vasfi Kuni Organizatörlüğün de, Serhatköy Avcılar Birliği Derneği, Gazimağusa Avcılık Atıcılık Birliği ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneğinin üyelerinin yoğun katılımı ile bugün Mağusa limanında gerçekleştirildi.

Şenlik içerisinde düzenlenen müsabaya KKTC Avcılık Federasyonu da kontrol ve gözlemleri ile etkinlikte yer almıştır.

Kılınçlı Av Pazarı, Gül Em Shipping, Rotır Marıtıme, Cemer Su ve Karasu Kuyumculuk sponsorluğu ve katkıları ile gerçekleştirilen şenlikte Deep Dıve Diving Center de sporcuların güvenliğini sağlamıştır.

BRT'nin de çekim yaptığı şenlikte katkı koyanlara plaket,

katılımcı ile sporculara ise kupa, madalya ve balık tutma malzemeleri verildi.

Balığın güzel tutulduğu günde sporcular dostluk içerisinde oldukça çekişmeli bir müsabakaya imza koymuşlardır.

Müsabaka sonunda

tartı ve derece kısmında ise heyecanlı anlar yaşanmıştır.

Dereceye giren sporcu isimleri ve puanları aşağıda olduğu gibidir.

1. Burak Gezer ; 855 Puan

Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2022, 19:22