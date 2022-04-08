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Enflasyonda rekor kırdılar!

Enflasyonda rekor kırdılar!
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Güney Kıbrıs’ta, bir yıl önce eksi 0,72 olan aylık enflasyon oranı bu yılın Mart ayında, 1995’ten beri kaydedilen en üst seviye olan yüzde 7,13’e ulaştı.

Fileleftheros, “Enflasyon Toparlanmıyor: 27 Yılın Rekoru” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs İstatistik Dairesi tarafından dün açıklanan verilere dayanarak Mart 2021’de yüzde -0,72 olan tüketici fiyatları endeksinin bu yılın Ocak ayında yüzde 5,40’a, Şubat ayında yüzde 6,56’ya, Mart’ta da rekor kırarak yüzde 7,13’e fırladığını yazdı.

Haberde elektrik ve akaryakıt fiyatlarındaki artışın, gıda ve temel tüketim ürünlerinin fiyatlarını artırdığına dikkat çekildi. 

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