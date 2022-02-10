En fazla yağış nereye düştü?

Zaferburnu ve Esentepe denizde son 24 saatte metrekarede 19 kilogram yağış kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi, dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında kaydedilen diğer bölgelerdeki yağış miktarlarını da şöyle açıkladı:

“Esentepe’de 18, Alsancak’ta 16, Dipkarpaz’da 15, Mehmetçik, Zümrütköy ve Lefke’de 13, Alevkaya ve Kaleburnu’nda 12, Yenierenköy, Boğaz, Çamlıbel, Lefkoşa ve Güzelyurt’ta 11, Tatlısu ve Kalkanlı’da 10 kilogram.”

Yağış alan diğer bölgelerde ise 1 ile 9 kilogram arası yağmur kaydedildi.