En fazla oyu HP kaybetti!

KKTC bir genel seçimi daha geride bıraktı. Yüzde 57.62 katılım oranı ile “KKTC tarihinin en düşük katılımlı genel seçimi” sonucunda UBP ile CTP oy yüzdeliğini artırırken; HP, TDP, DP, YDP ve TKP oy yüzdeliğini düşürdü. İlk kez seçime katılan Bağımsızlık Yolu ise yüzde 1.96 oranında oy aldı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun internet sitesindeki gayriresmî sonuçlara göre, Meclis’e 5 parti girmeye hak kazandı. UBP yüzde 39.54 oy alarak 24, CTP yüzde 32.04 oy alarak 18, DP yüzde 7.41 oy alarak 3, HP yüzde 6.68 oy alarak 3 ve YDP yüzde 6.39 oy alarak 2 milletvekili çıkardı.

16 milletvekili olan Lefkoşa’da UBP 7, CTP 6, DP 1, HP 1, YDP 1; 13 milletvekili olan Gazimağusa’da UBP 6, CTP 4, DP 1, HP 1, YDP 1; 11 milletvekili olan Girne’de UBP 5, CTP 4, DP 1, HP 1; 3 milletvekili olan Güzelyurt’ta UBP 2, CTP 1; 5 milletvekili olan İskele’de UBP 3, CTP 2; 2 milletvekili olan Lefke’de ise UBP 1, CTP 1 milletvekili kazandı.

Erken Genel Seçim sonucunda UBP son seçimde 21 olan milletvekili sayısını 24’e; CTP ise seçimdeki en büyük yükselişi göstererek, 12 olan milletvekili sayısını 18’e çıkardı. 2018 genel seçimine kıyasla UBP oylarını yüzde 35.61’ten yüzde 39.54’e; CTP ise yüzde 20.95’ten 32.04’e yükseltti.

En fazla oy kaybeden parti ise HP oldu. 7 Ocak 2018 seçiminde oyların yüzde 17.07’sini alarak 9 milletvekili çıkaran HP, dünkü seçimde oylarının yüzde 6.68’ini aldı ve milletvekili sayısını 3’e düşürdü.

DP ile YDP ise önceki seçime kıyasla oy yüzdeliklerini yüzde 1’den az oranda düşürerek milletvekili sayılarını korudu. 2018 seçiminde yüzde 7.82 oy oranı ile 3 milletvekili çıkaran DP, yüzde 7.41 oy oranı ile yine 3 ve yüzde 6.99 oy oranı ile 2 milletvekili çıkaran YDP ise yüzde 6.39 ile yine 2 milletvekili çıkardı.

7 Ocak 2018 seçiminde oyların yüzde 8.65’ini alarak Meclis’te 3 milletvekili ile temsiliyet kazanan TDP ise dünkü seçimde oyların yüzde 4.42’sini aldı ve baraj altında kaldı. Seçimde, oyların yüzde 1.96’sını alan Bağımsızlık Yolu ile oyların yüzde 1.54’ünü alan TKP de barajı geçemedi.