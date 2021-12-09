Emre Hacı'dan kızının sağlık durumuyla ilgili paylaşım

İçişleri Bakanlığı müsteşarı Emre Hacı talihsiz bir kaza geçiren 13 yaşındaki kızı Nisa Hacı‘nın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

3 haftadır tedavisine yoğun bakımda devam edilen Nisa Hacı‘nın babası Emre Hacı, kızının durumuyla ilgili şu notu paylaştı.

“Kızımızın halen sağlık durumunun kritik olması nedeniyle içinde bulunduğumuz bu pandemi döneminde doktorlarımız ziyaretçi kabul etmemizi uygun görmemektedir.

Mümkün olduğunca kızımızın yanında olabilmemiz ve bu hassas dönemi dış risklerden uzak geçirebilmemiz için doktorlarımızın tavsiyelerine hassasiyetle uymak durumunda olduğumuzu belirtir, anlayışınız ve bu zorlu süreçte yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ederiz.

Lütfen dualarınızı esirgemeyiniz”