Cypfruveks Genel Müdürü Cemal Redif Mersinlik köyü yakınlarında başlayan ve beş gün süren yangından herkesin kendi payına ders çıkarmasını istedi.

Yangınların söndürülmesinin ardından yapılması gereken ilk ve en önemli şeyin fidan dikmek yerine, yanmış araziyi kontrol altına alıp, koruyup, gözlemlemek olduğunu vurgulayan Cemal Redif "Bunun neticesinde bir sonraki baharda metrekarede onlarca kızılçam fidanı olacak" dedi.

ORMANLAR KENDİ DENGELERİ İÇİN YENİLENMELİDİR

Redif açıklamalarına şöyle devam etti;

Akdeniz ormanlarında bulunan kızılçam ağaçları ve makiler milyonlarca yıl boyunca evrimleşmiş ve yangınlara karşı adaptasyon kazanmıştır. Bu da demektir ki kendi kendilerini yenileyebilen bir özelliğe sahipler. Örneğin makilerin üst kısımlarında bulunan yeşil yapraklar yansa da kökleri canlı kalmaktadır. Bu sebeple ortalama iki ay sonra tekrar canlanmaya başlamaktadır. Yine Akdeniz ormanlarında bulunan bazı tohumlar ısı ve dumanın ektisi ile uyarılmakta, böylece yangın sonrasında yeşillenmektedir. Ormanlarda bulunan çam kozalakları ise kendilerini koruyarak yangın bittikten belli bir süre sonra açılmaktadır. Kısacası ormanlar kendi dengelerine bırakılarak yenilenmelidir.

Ormanların toplumun ortak malı olduğunu vurgulayan Redif, bundan sonraki süreçte başta Orman Dairesi olmak üzere hep birlikte doğamızı korumalıyız ifadelerini kullandı

Yangının söndürülmesine emeği geçmiş herkesin ellerine emeğine yüreğini sağlık diyen Redif, “Allah’ın yağmur rahmeti ile söndürülmesine şükretmeliyiz” sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.

Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2022, 09:13