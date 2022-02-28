Elcil: Eğitim Bakanlığı kademeli normale dönüş için teknik çalışma yapıyor

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası yetkilileri Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

Sendika Genel Sekreteri Şener Elcil, 18 okulda dönüşümlü eğitimin tekrar ele alınması gerektiğini belirterek, konuyla ilgili hafta sonu bakanın kendilerini aradığını ve müsteşar Aytunç Şirket ile görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Şener Elcil, Bakanlığın kademeli normale dönüş için teknik çalışma yaptığını söyledi.

Şener Elcil, sağlık ve güvenlik ile ilgili risk sorumluluğunu Milli Eğitim Bakanlığı’nın üstlenmesi halinde normal eğitim düzenine dönmeye taraf olduğunu bildirdi.

Gönüllülük esasına göre aşı olmak isteyen öğrenciler için de bir liste oluşturulacağını ifade eden Elcil, Milli Eğitim Bakanlığı’nın genelge hazırlayıp önümüzdeki günlerde bunu duyuracağını kaydetti.

Elcil bir soru üzerine öğrencilerin aşılanmalarıyla ilgili ellerinde bir veri olmadığını da belirtti.

Şener Elcil, bazı okullarda normal eğitimi yürütemediklerini sınıfların çok kalabalık olduğunu, Covid salgını öncesinde de bu sıkıntıları sürekli dile getirdiklerini bunun aşılabilmesi için okul yapmanın şart olduğunu söyledi.