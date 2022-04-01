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EL-SEN eylem ateşini yaktı!

EL-SEN eylem ateşini yaktı!
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Kıb-Tek önünde toplanan El-Sen çalışanları lastikler yakarak , Cem Karaca'nın şarkıları eşliğinde eylemini başlattı.

Kamuda ve özel sektörde örgütlü bazı sendikalar yapılan zamları protesto amacıyla bugün genel grev ve eylem gerçekleştiriyor...

El-Sen de eylem ateşini yaktı.

Kıb-Tek önünde toplanan El-Sen çalışanları lastikler yakarak , Cem Karaca'nın şarkıları eşliğinde eylemini başlattı.

"Bindik bir alamete gidiyoz kıyamete" şarkılarının çalındığı eylemde "Kıb-Tek kimsenin babasının malı değil" pankartları açıldı.

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