EL-SEN eylem ateşini yaktı!

Kıb-Tek önünde toplanan El-Sen çalışanları lastikler yakarak , Cem Karaca'nın şarkıları eşliğinde eylemini başlattı.

Kamuda ve özel sektörde örgütlü bazı sendikalar yapılan zamları protesto amacıyla bugün genel grev ve eylem gerçekleştiriyor...

El-Sen de eylem ateşini yaktı.

Kıb-Tek önünde toplanan El-Sen çalışanları lastikler yakarak , Cem Karaca'nın şarkıları eşliğinde eylemini başlattı.

"Bindik bir alamete gidiyoz kıyamete" şarkılarının çalındığı eylemde "Kıb-Tek kimsenin babasının malı değil" pankartları açıldı.