El-Sen direnmeye devam ediyor!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen) dün sabah ülke genelinde başlattığı iş bırakma eylemi devam ediyor.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, dün başlayan eylemin devam ettiğini belirterek, halkı mağdur etmemek için çok acil arızalara müdahale ettiklerini kaydetti.

Tüm devlet dairelerinin elektriğinin kesildiğini yineleyen Özkıraç, “Biz uzlaşmak için her türlü görüşmeye hazırız ancak şu ana kadar hiçbir temas olmadı. Bizimle görüşmek isteyen bir devlet yetkilisi yok” ifadelerini kullandı.

“Eylemin ne kadar devam edeceğine hükümet karar verecek"

“İş bırakma eylemi ne kadar devam edecek ?” sorusu üzerine Kubilay Özkıraç, “Ne kadar devam edeceğine hükümet karar verecek. Biz buradayız” dedi.

El-Sen, “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun ( Kıb-Tek) maliyetin altında satış yapmaya zorlanması” gerekçesiyle dün iş bırakma eylemine başlamıştı. El-Sen’in eylem sebepleri arasında şunlar da sıralanmıştı:

“Oluşacak zarara herhangi bir sübvanse yöntemi gösterilmemesi, kurumun üretim/dağıtım/iletim eksiklikleri hakkında herhangi bir adım atılmaması ve bir deniz aşırı sermaye grubunun üretici olarak ülkemize davet edildiği iddialarıdır.”