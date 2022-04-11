Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü hazırlıkları son aşamasına geldi!

Protokol taslağının KKTC Başbakanı Sucuoğlu ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın masasında beklediği öğrenilirken ikilinin geçtiğimiz günlerde protokol hakkında uzun bir telefon görüşmesi yaptığı belirlendi. Yarım saati aşan bu görüşmede Sucuoğlu Oktay’a, “protokolda öngörülen bazı önlemleri yerine getiremeyeceklerini” ve “yerine getiremeyeceği sözleri vermek istemediğini” söyledi. Başbakan’ın uygulamaktan çekindiği önlemlerin başında ise hayat pahalılığı ödeneğinin dondurulması geliyor.

Neler var?

Başbakan Sucuoğlu ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a sunulan 2022 yılı Ekonomik ve Mali İşbirliği Prptokolü’nde neler olduğu ilişkiler bilgiler titiz bir şekilde gizli tutulmaya çalışılırken, özellikle Maliye Bakanı Sunat Atun’un demeçlerinin protokolün içeriği hakkında ipuçları ile dolu olduğu gözlemlemleniyor.



Maliye Bakanı Sunat Atun, Pazar olmasına karşın dün yaptığı açıklamada yeni poltikanın esaslarını kamuoyuna duyurmuş oldu. Atun’un açıklamasına göre, yeni dönemde hem giderleri azaltıcı, hem de gelirleri artırıcı önlemler alınacak. Konu ile ilgili gözlemciler, bütçe harcamalarının %85’ini oluşturan maaş nitelikli ödemelerde tedbir almadan tasarruf yapmaktan söz edilemeyeceğine dikkat çekerek tasarruf yapmanın tek yolunun ise “kayat pahalılığı ödeneğini dondurmak” olduğunu vurguluyorlar. Gözlemciler, KKTC hazinesine kısa vadede gelir sağlayacak en etkili yöntemin ise dolaylı vergileri ciddi şekilde artırmak olacağını hatırlatıyorlar.

Bu hususların 2022 yılı protokolünde nasıl yer alacağı henüz daha kesinleşmemişken Maliye Bakanı Atun’un dünkü demecinde kullandığı “Elbette Anavatan Türkiye her zaman olduğu gibi bu dönemde de en güçlü desteğiyle yanımızda olacaktır. Bununla birlikte iç ekonomik dinamiklerimizi etkin ve verimli bir şekilde harekete geçirmeli, her düzeyde gelirlerimizi artırmak, giderlerimizi de azaltabilmek için gerekli çalışmayı tüm kesimlerimizle birlikte başarabilmeliyiz” ifadesi de dikkat çekti. Atun’un bu ifade ile Türkiye’den yardım beklenirken KKTC yapılması gerekenlerin koşul olarak gündemde olduğunu vurgulamak ihtiyacını dile getirdiği değerlendirmesi yapılıyor.