Egzoz Emisyon denetimleri sürüyor!

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, Nisan ayının ilk yarısında Resmi Hizmet Araçlarının egzoz emisyon ölçümlerini gerçekleştirdi.
Ülke genelinde yapılan ölçümlerde toplam 309 Resmi Hizmet aracı denetlenmiştir.
Bu araçlardan 12 tanesinin Motorlu Taşıt Egzoz Emisyon Kontrolü Tüzüğü’nde belirtilen standartları sağlamadığı tespit edilerek 18/2012 sayılı Çevre Yasası’nın 28. maddesinin 3. fıkrası kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle araçların gerekli bakım-onarım hizmetinden geçirilip egzoz emisyon ölçümlerini tekrar yaptırmaları talep edilmiştir.
Trafikteki motorlu taşıtlardan kaynaklanan hava kirliliğini kontrol altına almak ülke genelinde egzoz emisyon ölçüm denetimleri düzenli olarak sürdürülecektir.