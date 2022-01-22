Eğitimli hırsız

Bilgisayar mühendisi olan ve pompacı olarak çalıştığı benzin istasyonuna giden müşterilerin kredi kartı bilgilerini gizlice temin edip, bir programla şifrelerine ulaşıp, 7 farklı kişinin kredi kartlarından 336 işlem yapıp toplam 405.61 USD harcama yaptığı tespit edilen S.F.S.’nin cep telefonunda 69 kişinin daha kart bilgileri ile slip görüntüleri olduğu belirlendi.

“Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasasına Aykırı Hareket” suçlamasıyla tutuklanan S.F.S. Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mine Ozankaya’nın huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına Savcı Hasan Boşnak, tanık olarak, Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nde görev yapan polis memuru Türker Samancıoğlu’nu dinletti.

Samancıoğlu, yürütülen soruşturma neticesinde zanlıya ait henüz daha kimlikleri tespit edilemeyen 69 kişiye ve farklı bankalara ait kredi kartı bilgilerinin ve sliplerinin fotoğraflarının olduğunun tespit edildiğine vurgu yaptı.

Samancıoğlu, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı, “5-6 kişinin kart bilgilerini kullandım” dedi.

Yargıç Mine Ozankaya, soruşturmanın çok kapsamlı ve karışık olduğuna bulgu yapıp, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.



