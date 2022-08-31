Eğitim Reformu Devlet Reformudur

UBP Milletvekili Hasan Küçük, ülke gündemindeki konuları değerlendirdi. Eğitim, ekonomik gelişimin lokomotif itici motor gücüdür diyen Küçük, bu gücü eğitimin etki ettiği her alanı düşünerek bilimsel temelde planlamalıyız dedi.

Eğitimle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Küçük, devleti devlet yapanın kişinin özü olduğunu vurgulayarak, eğitimde yapılacak reform güçlü ekonomi ve devlette reform anlamına gelir ifadelerini kullandı.

Eğitim alanında reforma ihtiyaç duyulduğunu belirten Küçük, “Eğitim, bir ülkenin gelişimi için lokomotif güçtür. Eğitim alanında gerekli çalışmaların yapılması gerekiyor. Ülkemize nitelikli öğrencilerin gelmesi için gerekli düzenleme ve çalışmalar yapmalıyız” dedi.