Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen Aile Çalıştayı'nın basın toplantısı Cumhurbaşkanlığı bahçesinde gerçekleştirildi.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar birer konuşma yaptı çalıştayın akademik moderatörü Sibel Dinçyürek de eylem şubat ayında gerçekleşen çalıştay ve sonrasında oluşturulan rapor ve eylem planı hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, ailenin korunması hakkının çocuk haklarının korunmasıyla doğrudan bağlantılı olduğunun altını çizerek, “aileyi korumak her durumda devletin görevi” dedi.

Pandemi döneminde boşanmaların arttığına dikkati çeken Sibel Tatar, 2 kez gerçekleştirdikleri ebeveyn söyleşilerine eğitim bakanlığının da desteğiyle eylül ayından itibaren yeniden başlatacaklarını anlattı.

Şubat ayında gerçekleştirilen çalıştay süreciyle ilgili de bilgi veren Sibel tatar, ulusal eylem planı’nın uygulayıcısı ve takipçisi olacaklarını söyledi.

Sibel Tatar cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirdikleri diğer projeleri de anlatarak, Aile çalıştay’ının düzenlenmesine katkı koyan tüm kurumlara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise, büyük bir emekle şubat ayında gerçekleştirilen Aile Çalıştayı’nın ardından ortaya çıkan Ulusal Eylem Planı’nı hep birlikte takip ederek fayda sağlayacaklarını belirtti.

Ailenin toplumun temel direği olduğunu vurgulayan Tatar, çocukluk döneminin kişileri geleceğe taşıdığını belirterek kendi çocukluğundan örnekler verdi.

Tatar, 50 yıl önce insanların yaşadığı zor şartların bugün yerini rehavete her türlü imkana sahip hayatlara bıraktığını bu nedenle de çocuklara geçmiş süreçleri anlatarak sahip olduklarının kıymetini bilmeyi öğretmek gerektiğini söyledi.

Çocukların gelişiminin aileden sonra öğretmenlerin elinde şekillendiğini ifade eden Tatar, “Eğitim müfredatını birkaç farklı yere hizmet edenlere bırakamayız” dedi.

Boşanmaların arttı boşanma kolaya kaçmak demek” diyen Tatar, içinde bulunulan süreçte hürriyet ve özgürlük kavramlarının örf adet maneviyat gibi değerleri unutturmaması gerektiğini vurguladı.

Tatar, eşinin cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirdiği diğer projelere de değindi.

Çalıştayın akademik moderatörü Sibel Dinçyürek de, çalıştay sürecinde 30 kurum ve 200 katılımcının 4 ay çalıştığını belirterek, toplumların bilinçli bir şekilde gelişimini sağlaması, sağlıklı bireyler yetiştirmesi, varlığını sürdürebilmesi için bir ülkede hem sosyal hizmetlerin daha etkili, verimli çalışabilmesi hem de sosyal devlet anlayışının oluşmasının en temel gereksinim olduğunu belirtti.

Ulusal Eylem planının amacının ülkemizde boşanma sayısının fazla olması nedeniyle aile yapısını korumak ve aileleri boşanma sürecinde daha sağlıklı ve işlevsel hale gelmesini sağlamak gerekli önlemlerin alınması ve uygulanması olduğunu vurgulayan Dinçyürek, aile yapısının daha sağlıklı ve işlevsel olması mücadelesinde hazırlanan Ulusal Eylem planı, 2022-2025 olmak üzere 3 yıllık bir dönemi kapsayacağını söyledi.

KKTC’de aileyi güçlendirme temelinde ulusal eylem planında, yer alan, 6 hedef yer aldığını, bunların eğitim çalışmaları, koruma ve önleme çalışmaları, danışma ve rehabilitasyon, AR-GE faaliyetleri, yasal düzenleme ve güncellemeler ve paydaşların işbirliğini sağlamak olduğunu belirtti.

Dinçyürek, belirlenen hedefler doğrultusunda yapılacak, kısa orta ve uzun vadeli faaliyetleri anlattı.