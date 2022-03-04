DSÖ, Ukrayna’ya 36 ton tıbbi malzeme gönderdi

Ukrayna’daki siviller için Dünya Sağlık Örgütü’nün tıbbi yardımlarını taşıyan kargo uçağının, Polonya’daki Varşova Havalimanı’na iniş yaptığı açıklandı.

DSÖ’den yapılan yazılı açıklamada, toplam 36 tonluk tıbbi ekipmanın, örgütün Dubai’deki deposundan uçağa yüklenerek Ukrayna’nın komşu ülkelerinden Polonya’ya ulaştırıldığı duyuruldu.

Malzemelerin arasında, cerrahi bakım ihtiyacı olan 1000 kişiye yetecek travma ekipmanı ile 150 bin kişiye yetecek diğer ekipmanların bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSÖ Acil Durum Tıp Ekipleri Ağı Lideri Flavio Salio, yardımların Varşova Havalimanı’ndan Ukrayna’ya ulaştırılmaya hazır olduğunu belirterek “Yaralıları iyileştirmek için cerrahi malzemeler ve diğer türlü hastalıklar için ilaçlarımız mevcut” dedi.

Salio, yardımların tırlar halinde Ukrayna sınırından geçerek ilgili sağlık tesislerine ulaştırılacağı bilgisini paylaştı.

TRT/BRT