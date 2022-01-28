Drej Ali konuştu

Sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 65 bin liralık alacak meselesinden dolayı öldürüldüğü öne sürüldü. Katil zanlılarının, Drej Ali olarak bilinen Ali Yasak'ın yeğenleri Ali Yasak ve Kadir Yasak olduğu ve bu gerekçeyle arandıkları öğrenildi.

Türkiye dünden beri, İstanbul'da ortağı olduğu restoranda silahla vurularak öldürülen Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetini konuşuyor. Silahlı saldırıyı kendilerini kod adı "Drej" olan Ali Y.'nin yeğeni olarak tanıtan bir grubun gerçekleştirdiği belirlendi. Polis yaptığı çalışmada 2 kişiyi yakalarken, Ali Y. ve olayda silah kullanan Kadir Y. ile birlikte 4 kişiyi arıyor. Olayda adı geçen Drej Ali lakaplı Ali Yasak ise aranan kişinin kendisi olmadığını, yeğeni olduğunu söyledi.

"2 YEĞENİM ŞAFAK BEY'İ ÖLDÜRDÜĞÜ GEREKÇESİYLE ARANIYOR"

Sözcü'ye açıklama yapan Drej Ali lakaplı Ali Yasak, "Avukat Şafak Bey'i öldürdüğü gerekçesiyle iki yeğenimin arandığı doğrudur. Kardeşim Mehmet Yasak'ın oğulları. Ancak ben Mehmet Yasak'la 20 yıldır konuşmuyorum. Aynı şekilde yeğenlerimi de son olarak 4 yıl önce annemin cenazesinde gördüm. Onlarla da hiçbir irtibatım yok" dedi.

"YEĞENİMLE ADIMIZ AYNI OLDUĞUNDAN BEN YAPMIŞIM GİBİ YER ALDI"

Yeğeniyle aynı adı taşıdığı için bir karışıklık olduğunu söyleyen Ali Yasak, sözlerine şöyle devam etti: "Çocuklarımı evlendirdiğimde de kardeşimi de, yeğenlerimi de davet etmedim. Aynı şekilde o da kendi çocuklarını evlendirdiğinde beni ve çocuklarımı davet etmedi. Yani hiçbir ilgimiz, alakamız yok. Yeğenimin adının Ali olması nedeniyle, sanki olayı yapan benmişim gibi basında yer alıyorum."

"POLİS BENİ ARIYORSA ADRESİM BELLİ, YEĞENLERİM TESLİM OLSUN"

"Ben aranan birisi değilim. Şu anda da işyerimdeyim. Polis beni aramıyor. Arıyorsa da adresim belli. Şu anda da işyerimdeyim. Aranan yeğenlerimin de babası tarafından bulunup teslim olmalarını istediğini öğrendim. Doğrusu da polise gidip teslim olmalarıdır. Avukat Şafak Beyi de tanımazdım."



NE OLDU?

Aralarında alacak meselesi bulunan iki grup, Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki bir restoranda görüşmek üzere bir araya geldi. İki grup arasında çıkan tartışmada silahla ateş açıldı. Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. vuruldu. Mahmutyazıcıoğlu kan kaybından dolayı hayatını kaybederken, şoförü yaralandı.

YARALI HALDE YERDE SÜREKLEDİLER

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinin nedeninin alacak-verecek meselesi yüzünden kaynaklandığı ifade edilirken, silahlı saldırı anının görüntüsü de ortaya çıktı. Show Haber'in yayınladığı görüntülere göre; restorana gelen saldırganlar önce Mahmutyazıcıoğlu'nu darbettiler. Daha sonra Mahmutyazıcıoğlu'na 2 el ateş eden saldırganlar, yaralı adamı yerde sürükleyerek dışarı çıkarmak istediler. Ancak Mahmutyazıcıoğlu'nu çıkaramayınca kapının önünde 2 el daha ateş ederek öldürdüler.

MAHMUTYAZICIOĞLU'NU VURAN KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Başlatılan soruşturma kapsamında olayla ilgisi bulunan 6 kişinin kimlikleri Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edildi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Olaya ilişkin olay yeri Cunda Balık Restaurant isimli iş yerinden temin edilen güvenlik kameralarının yapılan incelemesinde Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman ve Uğur Can Bilge isimli şahısların olay yerinde oldukları ve Kadir Yasak isimli şahsın ateşli silah kullanarak Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kasten öldürme ve Murat Bilmez isimli şahsı kasten yaralama olayını gerçekleştirdiği tespit edilmiştir" denildi.

BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi dün Adli Tıp Kurumu'dan ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından alınarak saat 22.45'te Trabzon'a gönderildi. Buradan karayoluyla Rize'ye götürülecek Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi bugün toprağa verilecek.

ECE ERKEN EŞİNE SARILDIĞI POZUNU PAYLAŞTI

Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken, dün Instagram hesabını kısa süreli kapatıp yeniden açtı. Dün eşinin cenaze programını paylaşan Erken, bugün yeni bir paylaşım daha yaptı. Sakinleştiricilerle ayakta durduğu söylenen ünlü sunucu, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na sarıldığı bir fotoğrafını paylaş