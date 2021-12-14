DP'de işlem tamam!

DP’den yapılan yazılı açıklamada, tüm bölgelerde milletvekili seçimlerine girecek 50 kişilik liste, parti tarafından belirlenerek onaylandı.

Kontenjanlar dahil DP adayları ilçelere göre şöyle açıklandı:

Lefkoşa Milletvekili Adayları:

1- Ali Tunçtaşlı

2- Dr. Mert Taşkın (K)

3- Mehmet Çıldır (K)

4- Hasan Tosunoğlu

5- Serhan Aktunç

6- Özlem Dinçoğlu (Kadın )

7- Sinem Tip ( Kadın )

8- Funda Özsakınç (Kadın)

9- İnanç Babaliki

10- Hüseyin Akcan

11- Fatma Öztürk Çatal (Kadın)

12- Ali Horoz

13- Mehmet Ortak

14- Emel Sayar (Kadın)

15- Çetin Sadeli

16- Mete Bayramoğlu

Gazimağusa Milletvekili Adayları:

1- Fikri Ataoğlu

2- Mücahit Kaya (K)

3- Şirin Zaimağaoğlu (Kadın)

4- Mehmet Hasgüler (K)

5- Ahmet Demirel

6- Ömer Gökel

7- Fikret Deniz

8- Nuray Uncu (Kadın)

9- Benek Çağakanlı (Kadın)

10- Ali Anıl Yüce

11- Soyhan Bilgeer

12- Alparslan Diktaş

13- Leyla Avgın (Kadın)

Girne Milletvekili Adayları:

1- Serhat Akpınar (K)

2- Hande Kayasal Çelikden (Kadın)

3- Redif Nurel

4- Harun Demir

5- Cemre Sezener (K)

6- Orsel Neşe

7- Enver Hoca

8- Aslı Babayiğit (Kadın)

9- Arif Uzunali

10- Atilla Deva

11- Nazım Arslan

İskele Milletvekili Adayları:

1- Mine Emiroğlu (Kadın) (K)

2- Maşallah Cihangir

3- Hür Alevkayalı

4- Musa Nurçin

5- Çağla Eroğlu (Kadın)

Güzelyurt Milletvekili Adayları:

1- Rahme Öğütveren (Kadın) (K)

2- Erkan Kaya

3- Eliz Fellahoğlu (Kadın)

Lefke Milletvekili Adayları:

1- Gürsel Bağlaş

2- Hüseyin Turaç