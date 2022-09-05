DP Adaylık başvurusu alacak!

Demokrat Parti (DP), Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis Üyeliği adaylık başvurusu kabul edecek.

DP’den yapılan açıklamada, “27 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilecek yerel kuruluş organları seçiminde, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa tahtında belirlenen 18 belediye için Demokrat Parti’den aday olmak isteyenlerin, 13 Eylül 2022 Salı günü saat 16.00’ya kadar, aday olmak istenen Belediyenin bağlı bulunduğu İlçe Başkanlığı’na veya Parti Genel Merkezine şahsen başvurmaları gerekmektedir” denildi.

Açıklamaya göre, başvuru için gerekli evraklar şöyle:

“Kimlik Kartı Sureti, Kısa Özgeçmişi, Adli Sicil Belgesi, Askerlik Terhis Belgesi (Erkekler için), Daimi ikametin en az 3 yıldan beri K.K.T.C de olduğuna dair Muhtar Belgesi.”