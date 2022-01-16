Dönüşümlü kesintiler yapılıyor

KIB-TEK Yönetim Kurulu eski üyesi Yusuf Avcıoğlu sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak Üretim yetmezliği nedeniyle elektrik kesintilerinin yeniden baş gösterdiğini ifade etti. Teknecik elektrik santralinde 1 makinenin devre dışı kaldığını çalışan makinelerin ise yük alma sorunu yaşadığını ifade eden Avcıoğlu dönüşümlü elektrik kesintilerine başlandığını belirtti.

Avcıoğlu'nun paylaşımı şu şekilde;

Ülke genelinde üretim yetmezliği (!) kaynaklı elektrik kesintileri yeniden başladı;

Teknecik'te 1 makine devre dışı, çalışan makineler ise yük alma sorunu yaşıyor, Kalecik'te 1 makine devre dışı, Güneyden 20 MW elektrik alınırken, yaklaşık 20 MW da üretim yetmezliği sebebiyle dönüşümlü kesinti yapılıyor.

Bundan yaklaşık bir ay önce yine üretim yetmezliği sorunu yaşanırken, havalar soğudukça bu sorunların artarak devam edeceğini o zaman da söylemiştik.

Neden mi üretim yetmezliği yaşanıyor?

Yatırımlar zamanında yapılmadığı için,

Bakımlar zamanında yapılmadığı için,

İhaleler keyfi olarak iptal edildiği için,

Kalitesiz yakıt kullanımı sebebiyle makineler zarar gördüğü için...

Bu listeyi uzatabiliriz ama uzatmaya gerek yok, özetle "KÖTÜ YÖNETİM" sebebiyle bunlar yaşanıyor!

Sandığa giderken bu rezaletleri yaratanları unutmayın!