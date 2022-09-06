Domates üreticileriyle uzlaşıya varıldı!

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanlıkta gerçekleşen toplantıya Bakanlık Müsteşarı Emirali Deveci, Tarım Dairesi Müdürü Reşat Değirmenci, Bakanlık Müdürü Mehmet Ercilasun hazır bulundu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz, domates üreticileri ile gerçekleştirdiği toplantıda domates fiyatlarının son günlerde yükseldiğine dikkat çekerek, önceliklerinin yerli üretimi ve yerli üreticiyi korumak olduğunu dile getirdi.

Oğuz, bir taraftan yerli üretimi ve üreticiyi korurken diğer taraftan da günden güne alım gücü düşen tüketiciyi de düşünmek zorunda olduklarına dikkati çekti.

Açıklamada, toplantıda son günlerde yükselen domates fiyatları gündeme geldiği ve toplantı sonunda üreticilerle uzlaşıya varıldığı kaydedildi.