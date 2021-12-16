Dolar 15 TL'yi aştı

Piyasaların merakla beklediği TCMB'nin bugün saat 14:00'te açıklayacağı faiz kararı öncesinde döviz kurlarında yükseliş sürüyor.



Dün 14,80 sınırını aşıldığı dolar/TL, bu sabah saatlerinde 15 liranın üzerine çıktı. Benzer grafiklerle euro/TL'de de 17 lira sınırı geçildi ve 17,27 görüldü.

FED PARA MUSLUĞUNU KISIYOR

Amerikan Merkez Bankası (Fed) para musluğunu daha da kısıyor. Fed, yılın son kararında politika faizini yüzde 0 ile yüzde 0,25 aralığında bırakırken, varlık alım azaltım hızını aylık 15 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkardı.

Banka piyasaya sağladığı nakit programını Haziran ayında değil Mart ayında bitirme kararı almış oldu. Fed, faiz karar metninden "enflasyon geçici" söylemini çıkarırken banka üyelerinin gelecek yıl için faiz artış adedi beklentisi de 2'den 3'e yükseldi.



Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararı sonrası basın toplantısında ekonominin artık artan miktarda politika desteğine ihtiyacı olmadığını söyledi. Powell, faiz artışına ilişkin de konuştu. Varlık alım azaltımı bitmeden faiz artışı olmayacağı sinyalini verdi.

GÖZLER TCMB'DE

Yurt içinde piyasaların merakla beklediği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı açıklacak.

Yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararları izlenecek.

Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2021, 11:47