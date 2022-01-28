Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili Doğuş Derya corona virüse yakaladı. Haberi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak duyuran Derya, test ve aşı çağrısı yaptı.

Derya'nın paylaşımı şöyle

Birkaç gündür soğuk algınlığı semptomları yaşadığım için evdeydim, bugün çıkıp tedbir amaçlı PCR testi yaptırdım. Test sonucum Pozitif geldi. Kendimi iyi hissediyorum, sanırım bunda aşılarımı aksatmadan yapmış olmamın etkisi büyük... 7-10 günlük bir izolasyon sürecinden sonra yeniden sokağa döneceğim.

Testlerinizi ve aşılarınızı yaptırmayı ihmal etmeyin, maskecikleri çıkarmayın herkese kocaman sevgi