Doğu Akdeniz'de yapılan sondaj sayısını açıkladı

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gaz konusunda gelecek yılın planlarının yapıldığını ve kışa hazırlıklı olunduğunu belirterek, "Bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşamayız." dedi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de şimdiye kadar 8 sondaj yaptığını belirten Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü ve bölgede herhangi bir ihmalin söz konusu olmadığını bildirdi.

Dönmez, CNN Türk'te katıldığı programda küresel enerji piyasalarında yaşanan fiyat artışına değinerek, kış mevsiminin sona ermesiyle fiyatlarda bir miktar gevşeme olabileceğini söyledi.

Türkiye'nin doğal gaz konusunda teknik olarak hiçbir sıkıntısı olmadığını vurgulayan Dönmez, "Yıl başında bu yılın toplam tüketimini 50-51 milyar metreküp olarak tahmin etmiştik. 10 milyar metreküplük ilave talep söz konusu oldu. Bu yılı muhtemelen 58-60 milyar metreküple bitireceğiz. Spot piyasalardan ilave kontratlar yapmak suretiyle çoğunluğu LNG olmak üzere bu tedariki sağladık." diye konuştu.

Dönmez, doğal gaz konusunda gelecek yılın planlarının yapıldığını ve kışa hazırlıklı olunduğunu dile getirerek, "Uzun dönemli doğal gaz kontratlarımız bizi büyük ölçüde rahatlatıyor. Ek talep için ekstra anlaşmalar yaptık. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşamayız." ifadelerini kullandı.

KARADENİZ'DE ÇALIŞMALAR SIKINTISIZ DEVAM EDİYOR

Doğal gazdaki fiyat artışlarının hane halkına doğrudan yansıtılmadığına dikkati çeken Bakan Dönmez, şu anda hane halkının doğal gaz faturasının dörtte üçünü devletin karşıladığını kaydetti. Dönmez hedeflerine devam ettiklerine vurgulad.

Dönmez, konutlarda kullanılan doğal gaz ve elektrikte yaklaşık 100 milyar liranın devlet tarafından sübvanse edildiğini, akaryakıt ile birlikte bu miktarın toplam 150 milyar lirayı bulduğunu söyledi.

Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz konusunda en hızlı üretime hazırlık projelerinden birinin yürütüldüğünü aktaran Dönmez, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar bir aksilik olmadı. Bu gazı. 2023'ün ilk çeyreğinde getireceğiz. Bugünden yarına hemen olmuyor. Saha büyük, bir sürü kuyu açıp üretime hazırlayacağız. Üretilen gaz boru hattıyla kıyıya gelecek, işlenecek. Ulusal sisteme bağlanacağı için herkes kullanabilir hale gelecek. 2025-2026 civarında plato dediğimiz maksimum üretim seviyesine ulaşacağız. Sonrasında 20 yıl boyunca evlerin gazı bizim doğal gazımız olacak."

Dönmez, Karadeniz'de mayıs, haziran aylarında su altına boru hattının döşenmeye başlanacağını belirterek, "Bu derinlikte ve mesafede zamanında bitirirsek dünyada birkaç açıdan rekor kıracak bir proje olacak. Kıyıdan 170 kilometre açıkta ve 2 bin 100 metrelerde çalışıyoruz. Borularımız imal ediliyor. Döşeyecek firmayla sözleşmeler imzalandı. Yıl sonuna kadar döşeme işlemlerini bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

Karadeniz'de çalışmaların devam ettiğini aktaran Dönmez, "Sakarya Gaz Sahası'nda ocak-şubat gibi keşif amaçlı sondajımız olacak. Arkadaşlarımız alanı çözdüler ve ümitvar konuşuyorlar. Keşif inşallah olur. Olursa 540 milyar metreküplük miktar artmış olacak." dedi.

Bakan Dönmez, Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisinin çalışmalarına Ünye'de devam ettiğini belirterek, Yavuz sondaj gemisinin de hazırlıklarının tamamlanmasıyla sahada görev alacağını söyledi.

MARDİN'DE KEŞFEDİLEN PETROLÜN MİKTARI AYRICA AÇIKLANACAK

Öte yandan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Mardin'in Nusaybin ilçesinin 32 kilometre doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusunda ağır petrol keşfettiğini anımsatan Dönmez, "İyi bir petrol için API gravite değeri 25-30 olur. Bu keşifte daha düşük. Buradaki kuyu test aşamasında. Günlük üretim miktarını ayrıca açıklayacağız." diye konuştu.